Eramet renonce à la construction de son usine de production de lithium en Argentine

Eramet renonce à la construction de son usine de production de lithium en Argentine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eramet renonce à la construction de son usine de production de lithium en Argentine. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, dont l'ampleur et la durée restent inconnues à date, de fortes incertitudes pèsent sur l'économie mondiale et en particulier sur les marchés des matières premières, y compris le lithium. Afin d'y faire face, Eramet renforce et accélère les mesures de préservation de sa trésorerie, en particulier en réduisant ses investissements.

En conséquence, le conseil d'administration d'Eramet a pris la décision de ne pas engager la construction de l'usine argentine. L'usine pilote, qui fonctionne depuis quatre mois en conditions réelles sur les hauts plateaux andins, poursuivra son activité afin de finir de collecter les résultats du procédé.

Cette décision conduira à la comptabilisation d'une charge de l'ordre de 150 ME, dont une dépréciation d'actifs. Les décaissements seront d'environ 90 ME en 2020, correspondant essentiellement aux investissements déjà engagés ainsi qu'aux coûts de terminaison des contrats et de mise sous cocon.

Ce gisement reste un bel actif avec un fort potentiel pour le Groupe dans les années à venir, souligne toutefois Eramet. La compétitivité du procédé le positionne dans le 1er quartile de la courbe de cash cost de l'industrie du lithium, avec des ressources drainables très significatives de près de 10 Mt LCE (Lithium Carbonate Equivalent). L'usine pilote a atteint un très haut niveau de rendement à date.

Toutes les dispositions seront prises, en particulier vis-à-vis des communautés locales et des fournisseurs, afin de permettre un suivi et un redémarrage dans les meilleures conditions lorsque cela sera possible, précise le management.