(Boursier.com) — Eramet renforce son engagement RSE avec le lancement du premier audit par l'Initiative for Responsible Mining Assurance. Eramet a choisi l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) pour évaluer la performance RSE de ses sites opérationnels. Ce standard international, objectif et indépendant, permet de certifier comme responsables les activités auditées, "selon les critères les plus exigeants". Après une auto-évaluation réalisée fin 2022, Eramet engage l'évaluation indépendante de son site d'Eramet Grande Côte Opérations (GCO) au Sénégal. Le lancement de cet audit externe par un tiers permettra à Eramet de compter "parmi les premiers groupes miniers à démontrer son engagement public dans le processus IRMA".

Finalisé en 2018, le référentiel IRMA établit un standard international permettant d'évaluer les performances des mines en exploitation sur le plan social et environnemental. Cette norme a été élaborée sur une période de dix ans dans le cadre d'un processus de consultation publique auquel ont participé plus de 100 entités et diverses organisations, dont des clients, des utilisateurs finaux en aval des produits miniers, des ONG, des syndicats, des communautés et des sociétés minières. Sa gouvernance équitable et multipartite (ONG, syndicats internationaux, donneurs d'ordres, acheteurs, communautés hôtes, représentants du secteur financier, entreprises minières) assure la légitimité de l'initiative et garantit le niveau d'exigence du standard ainsi que la transparence du processus de certification des mines.

Eramet s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontaire de progrès qui met la responsabilité sociétale d'entreprise au coeur de sa stratégie. Elle se traduit dans sa Raison d'être. Le lancement de cet audit externe marque une nouvelle étape importante dans la démarche engagée par le groupe Les critères évalués par l'Initiative couvrent l'ensemble des aspects retenus par Eramet dans sa feuille de route RSE en matière de sécurité au travail, de relations avec les communautés, de protection de l'environnement, de droits humains et de gouvernance. En lançant l'évaluation par IRMA de ses activités au Sénégal, Eramet s'expose aux commentaires des parties prenantes dans une démarche de progrès et encourage un large engagement des membres de la communauté minière, des travailleurs, des ONG, de ses clients et des investisseurs. Après ce premier audit externe au Sénégal, Eramet a pour ambition d'engager l'ensemble de ses sites miniers dans ce processus de vérification indépendant d'ici 2027.