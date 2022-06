Eramet renforce sa contribution à l'économie de ses territoires d'implantation

(Boursier.com) — Eramet publie son rapport annuel sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où le groupe a des activités dans l'industrie extractive, 'Rapport sur la transparence financière du Groupe au 31 Décembre 2021'. Ce bilan, établi selon les méthodes de l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), concerne principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales. Fidèle à sa politique de transparence, le groupe va au-delà en présentant une vision globale de sa contribution dans ses principales zones d'implantation hors de France métropolitaine : Gabon, Sénégal, Indonésie, Cameroun, Nouvelle-Calédonie, Argentine, Etats-Unis et Norvège. Cette publication "illustre la volonté d'Eramet d'être un acteur engagé envers les populations locales et un catalyseur de développement économique pour les territoires où le groupe est présent". Ainsi, en 2021, Eramet a poursuivi sa politique en faveur de la création de valeur locale. La masse salariale a représenté 456 ME, et les achats locaux se sont élevés à 1,093 MdE. En 2021, Eramet totalise une contribution à l'économie de ses territoires hôtes de 1,8 MdE. Ce total inclut les contributions économiques des entités françaises qui ne font pas partie du périmètre de cession en cours. Ce montant n'inclut pas les contributions du Groupe en Indonésie.

Le soutien apporté aux communautés locales qui vivent aux abords des implantations du groupe est au coeur du projet mis en oeuvre par les équipes d'Eramet. Ainsi, plus de 65.000 personnes ont bénéficié de la mise en oeuvre d'actions sociétales en faveur de la jeunesse, de la santé et du développement local pour un montant total de plus de 11 ME. Ce montant n'inclut pas les dépenses liées à la gestion des impacts environnementaux et sociétaux des opérations.