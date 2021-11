Eramet : remboursement anticipé des ODIRNAN

(Boursier.com) — Eramet a procédé au remboursement anticipé des obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN) restant en circulation.

Suite à ce remboursement, principalement par conversion en actions nouvelles, le capital social d'Eramet se compose de 28.755.047 actions et de 47.328.438 droits de vote théoriques au 15 novembre 2021. En conséquence, Sorame-CEIR et FSI Equation, agissant de concert, détiennent désormais 64,21% du capital et 74,19% des droits de vote.

Ils se répartissent de la façon suivante...

- Sorame : 30,68% du capital et 35,65% des DDV

- CEIR : 6,4% du capital et 7,67% des DDV

- FSI Equation (détenue par l'Etat français) : 27,13% du capital et 30,87% des DDV.