Eramet récompensé pour ses progrès dans la lutte contre le changement climatique

(Boursier.com) — Le groupe minier et métallurgique mondial Eramet a obtenu la note 'B' pour sa lutte contre le changement climatique, en net progrès, dans la partie climat du classement 2020 du Carbon Disclosure Project (CDP), organisme international de référence dans l'évaluation de l'impact environnemental des entreprises.

Eramet accède à la catégorie des entreprises leaders dans son secteur d'activité de "fusion, raffinage et formage de métaux" avec la note de B, contre D en 2019, récompense de ses actions volontaristes dans le domaine. Le Groupe accède ainsi cette année à un niveau supérieur à la moyenne des compagnies du secteur, dans ce classement qui évalue de 'A' à 'D-' la performance de plus de 5.800 entreprises, en utilisant une méthodologie complète, indépendante et transparente.

Le CDP souligne la démarche de progrès continu engagée par Eramet pour réduire ses émissions de CO2, grâce à un plan d'action dont la stratégie long terme autour des métaux de la transition énergétique est un des points forts.

Eramet, au travers de sa feuille de route RSE, s'est fixé un objectif ambitieux de réduction de 26% de tonne CO2 par tonne de produit sortant d'ici 2023, en s'appuyant sur 3 leviers majeurs : l'optimisation des consommations d'énergie, la décarbonation des énergies achetées et l'évolution du mix d'activité vers des activités moins émettrices.