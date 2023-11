Eramet : quelques précisions sur le capital et les positions de l'Etat

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 novembre à l'AMF, le concert composé de l'Agence des participations de l'Etat (APE) qui agit pour le compte de l'Etat, la société FSI-Equation qu'elle contrôle ainsi que les sociétés Sorame (Société de Recherche et d'Applications Métallurgiques contrôlée par la famille Duval) et Ceir (Compagnie d'Etudes Industrielles de Rouvray, également contrôlée par la famille Duval) a déclaré, par suite de l'attribution de droits de vote double intervenue le 8 novembre, détenir 18.462.655 actions Eramet représentant 36.925.310 droits de vote. Le concert détient donc 64,21% du capital et 74,82% des droits de vote de la société.

Le capital se répartit comme suit...

- Sorame : 8.821.806 actions représentant 30,68% du capital et 35,75% des droits de vote

- Ceir : 1.839.756 actions représentant 6,40% du capital et 7,46% des DDV

- FSI-Equation : 7.800.993 actions représentant 27,13% du capital et 31,62% des DDV

- Etat (détention directe) : 100 actions représentant 200 DDV

Total concert : 18.462.655 actions représentant 64,21% du capital et 74,82% des DDV.