Eramet : publication saluée

(Boursier.com) — Eramet s'adjuge 3,4% à 59,2 euros en ce début de semaine à Paris. Le groupe minier a dévoilé, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 838 ME, en hausse de 8%, porté par la forte croissance de la division Mines et Métaux (+18%) dont +9 % d'effet volume et +9% d'effet prix, et malgré le recul des ventes de la division Alliages Haute Performance. Le management pense poursuivre au T2 la bonne dynamique de début d'année. Les objectifs opérationnels sont confirmés.

En outre, dans le cadre de la revue stratégique d'A&D, Eramet a reçu une offre de reprise qu'il n'a pas retenue ; mais la cession de cet actif reste l'option privilégiée par le Groupe à terme.

Portzamparc ('conserver') évoque une solide publication pour Eramet qui bénéficie sur le trimestre à la fois d'une bonne performance opérationnelle et d'un environnement de prix favorable.