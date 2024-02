Eramet : proposition de dividende de 1,5 euro par action

(Boursier.com) — Eramet a réalisé une excellente performance intrinsèque au second semestre (+230 ME, pour un total de +153 ME sur l'année) conduisant à un EBITDA ajusté à 772 ME en 2023, dans un environnement de prix dégradé sur l'ensemble de l'année (- 1.373 ME) :

Nouveau record de volumes de minerai de nickel en Indonésie (+72% à 36,3 Mth);

Rebond de la production de minerai de manganèse au Gabon au 2nd semestre (+22% vs. S2 2022) permettant d'atteindre une production stable sur l'année (à 7,4 Mt);

Très forte contraction des prix de vente pour l'ensemble des marchés du Groupe, notamment le manganèse, et le nickel de classe II;

Baisse limitée du coût des entrants, au regard de la baisse des prix.

Le résultat net part du Groupe est positif à hauteur de 109 ME, incluant la dépréciation des actifs de la SLN, avec une solide performance du Free cash-flow retraité, à 78 ME dans un contexte d'investissements de croissance, conduisant à une dette nette de 614 ME, et un levier ajusté de 0,8x.

La proposition de dividende est de 1,5 euro par action, en ligne avec la politique d'allocation du capital.

A suivre :

* Le démarrage de la production du lithium en Argentine cet été, avec l'atteinte de la pleine capacité confirmée d'ici mi-2025.

* Travaux avancés sur des solutions permettant de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe ; la solution retenue sera communiquée dans les toutes prochaines semaines.

* Réussite de la 1ère feuille de route RSE du Groupe et lancement de la nouvelle feuille de route "Act for Positive Mining", comprenant le déploiement sur l'ensemble des sites miniers du référentiel de mine responsable IRMA.

Cotation...

Les perspectives 2024 s'inscrivent dans un contexte macro-économique toujours très difficile avec des niveaux de prix de marché bas en ce début d'année :

Objectifs de volumes en croissance en 2024

* Minerai de manganèse transporté au Gabon : entre 7,0 et 7,7 Mt.

* Minerai de nickel commercialisé à Weda Bay : entre 40 et 50 Mth, en fonction du calendrier des autorisations, dont un tiers de latérites.

* Carbonate de lithium produit à Centenario : entre 5 et 7 kt-LCE.

La performance financière au S1 est attendue nettement en-dessous de celle du S2, compte tenu de la saisonnalité défavorable, mais également de prix de marché qui ne devraient pas rebondir avant la deuxième partie de l'année.

Un plan de capex "ambitieux et maitrisé" a été mis en place, de l'ordre de 700 ME à 750 ME, financés par le Groupe en 2024, afin de soutenir la croissance des activités et préparer l'avenir.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe, a commenté : "En 2023, le Groupe a montré sa capacité à résister aux bas de cycle et à poursuivre ses projets de développement malgré la conjoncture. Le second semestre a confirmé la forte amélioration de notre performance opérationnelle, notamment avec le record de production de manganèse au Gabon et la poursuite de la forte progression de la production de nickel en Indonésie. Ces résultats nous ont permis de faire face au contexte de prix qui s'est dégradé tout au long de l'année, et de réaliser une solide performance en termes de génération de cash.

L'exercice 2023 a été également marqué par la conclusion de notre première feuille de route RSE, avec des avancées majeures. Lors de notre premier Capital Market Day, nous avons dévoilé une nouvelle feuille de route encore plus ambitieuse, "Act for positive mining", dont les objectifs permettront de positionner Eramet parmi les acteurs de référence de la mine responsable.

En 2024, nous franchirons une nouvelle étape importante avec le démarrage de notre production de lithium en Argentine. Ce projet, ambitieux et innovant, nous positionnera en tant qu'acteur clé pour la production de ce métal indispensable à la transition énergétique.

L'environnement de prix reste très dégradé en ce début d'année et nous focalisons nos efforts sur la performance de nos opérations et le strict contrôle de notre trésorerie.

Fort du recentrage de notre portefeuille sur nos actifs miniers de grande qualité, et grâce à l'engagement de nos équipes, nos solides fondamentaux, et nos innovations, nous poursuivons avec confiance notre stratégie de développement responsable dans la nouvelle ère des métaux".