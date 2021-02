Eramet : poursuit sur sa lancée

(Boursier.com) — Eramet grimpe encore de plus de 5% ce jeudi à 60 euros, après son envolée d'hier au plus haut depuis juillet 2019. Les opérateurs continuent de saluer les performances meilleures qu'attendu du groupe minier l'an passé : La société a notamment dégagé un EBITDA de 398 ME, avec une très forte progression au second semestre (278 ME) par rapport aux six premiers mois de l'exercice (120 ME), contre un consensus de 340 ME. Le Free cash-flow est proche de l'équilibre grâce à une forte génération de cash au S2 (+174 ME), reflet de progrès structurels notamment sur le BFR.

Le Résultat net part du groupe est en revanche ressorti lourdement déficitaire, à -675 ME, impacté principalement par des dépréciations d'actifs (-498 ME), pour un chiffre d'affaires de 3,55 MdsE (3,41 MdsE de consensus).

"La transformation d'Eramet engagée depuis bientôt 4 ans apporte la preuve de sa pertinence : un nouveau modèle économique agile et durable, qui renforce le Groupe pour créer de la valeur et profiter pleinement de l'après-crise", a déclaré Christel Bories, PDG d'Eramet.

Sur la base d'un consensus de prix moyen du minerai de manganèse à 4,5$/dmtu et de cours du nickel au LME à 7,5 $/lb pour 2021, le management anticipe un EBITDA prévisionnel de l'ordre de 600 ME en 2021, en forte augmentation par rapport à celui de 2020, avec une saisonnalité significativement plus favorable au second semestre. A la suite de ces annonces, Oddo BHF a porté son objectif de cours de 60 à 75 euros avec un avis à 'surperformer'. La valorisation du groupe en termes de VE/EBITDA ressort à 2,7x 2022e (vs 5,6x en moyenne sur 10 ans). De son côté, AlphaValue est repassé à l'achat...