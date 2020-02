Eramet plonge après les pertes et l'absence de dividende

(Boursier.com) — Eramet fait partie de la liste des déceptions du jour à Paris avec un titre qui décroche de 15% à 32,3 euros. Le groupe minier a dégagé l'an dernier un Ebitda de 630 millions (-25%) pour un chiffre d'affaires de 3,7 MdsE (-4%), affecté par la baisse des prix des métaux. Le résultat opérationnel courant a fondu de -41% à 341 ME alors que le résultat net est déficitaire à hauteur de 184 millions d'euros, après un bénéfice de 53 ME en 2018, en raison notamment de charges d'impôts au Gabon.

La société, qui ne versera pas de dividende, anticipe un Ebitda 2020 proche de 400 ME, avec l'hypothèse des conditions de marché de janvier 2020, et sans prise en compte à date de l'impact éventuel lié à l'épidémie de Coronavirus. Le consensus 'Bloomberg' était jusqu'ici positionné à 734 ME.

Eramet a par ailleurs annoncé le report d'un projet de mine de lithium en Argentine, en raison des incertitudes concernant la situation économique et réglementaire du pays, très endetté. "La conjoncture en Argentine et la conjoncture générale ne nous permettent pas aujourd'hui de lancer sereinement un tel projet", a déclaré à la presse Christel Bories, PDG du groupe. Le management n'a également pas exclu des cessions ou des partenariats afin de renforcer sa structure financière...

📈 #ResultatsEramet - "En 2019, dans une conjoncture dégradée, nous avons de nouveau accompli des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de stratégie et notre performance intrinsèque s'est améliorée." 🗨️ Christel Bories, PDG de @GroupeEramet pic.twitter.com/gKAIR9IBkW

Côté analystes, Portzamparc souligne que pour 2020, "le groupe indique attendre un EBITDA de 400 ME en retenant les hypothèses de conditions de marché de janvier (prix du minerai de manganèse à 4,3 $/dmtu et des cours du nickel à 6,15 $/lb). Une rapide simulation de nos prévisions 2020 en retenant ces cours, nous amène à 460 ME d'EBITDA pour 2020 (vs 795 ME actuellement et un consensus à 760 ME). Nous attendons la réunion prévue ce matin afin de revoir nos estimations"...