Eramet place 500 ME d'obligations vertes

(Boursier.com) — Eramet a réalisé avec succès le placement de sa première émission d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds), pour un montant de 500 millions d'euros, avec une échéance de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 7%.

Cette émission obligataire a été favorablement accueillie par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international, "traduisant ainsi la confiance des investisseurs dans la solidité des fondamentaux du Groupe, sa croissance et ses perspectives".

Ce premier emprunt obligataire lié au développement durable d'Eramet s'inscrit dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework disponible sur le site internet de la société. Cette émission obligataire est liée à deux objectifs de performance durable que sont d'une part, la réduction de 35% de l'intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2025 par rapport à celles de l'année 2019 et d'autre part, l'augmentation à 67% de la part (en termes d'émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonisation cohérents avec le scénario "well-below 2oC" de l'accord de Paris, au 31 décembre 2025.

L'émission obligataire, dont le règlement-livraison est prévu le 22 mai 2023, devrait être admise aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et recevoir les notations 'Ba2' par Moody's et 'BB+' par Fitch.