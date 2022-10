Eramet : peu de réactions après le point trimestriel

(Boursier.com) — Eramet , qui avait flambé de 7% hier, avance timidement de 0,1% à 67,6 euros ce jeudi. Le groupe minier a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,272 milliard d'euros, en hausse de 34% (dont +23% à périmètre et change constants, et +11% d'effet change). Ce chiffre est en recul de 13,5% par rapport au deuxième trimestre, caractérisé par des prix records, mais reste un des meilleurs jamais atteints par le groupe grâce à un bon rythme de production dans la plupart des divisions, souligne Oddo BHF.

Dans un contexte inflationniste qui perdure et compte tenu du recul des prix de vente, la prévision d'EBITDA a été révisée en légère baisse, autour de 1,5 MdE en 2022 (contre autour de 1,6 MdE précédemment). Cet ajustement n'est toutefois pas une surprise, vu l'ampleur de la correction récente avec une chute de plus de 40% des cours du manganèse par rapport aux plus hauts atteints en avril, souligne le broker.

Dans un contexte de prix difficiles, cette publication démontre la capacité du groupe à améliorer son efficacité opérationnelle. Le courtier avait abaissé sa recommandation à 'neutre' et son objectif de cours à 80 euros le 13 octobre dernier au vu de la dégradation substantielle des prix de marché. Il ajuste aujourd'hui sa cible à 86 euros pour tenir compte des objectifs de production relevés dans la plupart des activités et des perspectives d'amélioration supplémentaire en 2023.