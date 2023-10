Eramet : peu de réaction

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet est ressorti à 980 ME au T3 2023, en recul de 26% par rapport au T3 2022, intégrant la forte baisse des prix de vente (- 27% par rapport au T3 2022), en partie compensée par la croissance des volumes des opérations minières (+ 7%).

L'EBITDA ajusté 2023 est revu à environ 800 ME, reflétant une baisse du prix moyen du minerai de manganèse estimé à environ 4,7$/dmtu sur l'année et un objectif de volumes de minerai de nickel à Weda Bay révisé à 30 Mth (- 5 Mth) en l'absence d'autorisation reçue à date et ce malgré une solide performance intrinsèque attendue au T4, conjuguée à une meilleure teneur et un premium sur le prix du minerai à Weda Bay, ainsi qu'à une baisse du coûts des intrants (notamment des réducteurs).

Portzamparc parle d'une performance trimestrielle "décevante", mais "le groupe devrait cependant être en mesure de compenser une part importante de l'écart avec nos attentes du T3 sur le T4" estime l'analyste qui attend un contact avec le management afin de revoir ses prévisions de CA... "La révision à la baisse de la guidance était attendue, nous ne devrions ajuster notre prévision d'EBITDA ajusté 2023 qu'à la marge" conclut Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.