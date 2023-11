Eramet : pas d'association prévue avec Imerys dans le lithium

(Boursier.com) — Eramet a profité de la présentation de ses objectifs de moyen terme dans le cadre d'une journée investisseurs pour préciser ne pas avoir l'intention de faire équipe avec Imerys. "Eramet n'a pas envisagé de s'associer avec Imerys dans le lithium, nous avons nos propres projets", a ainsi affirmé Christel Bories, PDG d'Eramet.

Le groupe minier a annoncé qu'il comptait poursuivre son projet d'augmentation de ses capacités de production de lithium en Argentine et tenter de doubler la production de sa mine de nickel en Indonésie dans le cadre d'un plan d'investissement qu'il juge capable de résister à l'essoufflement de l'économie mondiale. Au global, Eramet table sur un plan d'investissement d'environ 1,9 milliard d'euros sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique.

La société a souligné avoir approuvé une deuxième phase de développement de son projet de lithium Centenario, en Argentine, afin de produire environ 30.000 tonnes supplémentaires par an d'équivalent carbonate de lithium (LCE), en plus des 24.000 tonnes visées dans une première phase qui entrera en production au deuxième trimestre 2024. "Le lithium n'est pas lié à la croissance économique mondiale, il est lié au développement des batteries et à la transition énergétique", a souligné la dirigeante. Au Chili, le groupe a annoncé l'acquisition, pour un montant initial de 95 millions de dollars (89 millions d'euros), d'une concession de 120.000 hectares de lithium dans la région d'Atacama.

En Indonésie, Eramet souhaite porter la production de Weda Bay, la plus grande mine de nickel au monde qu'il exploite également avec Tsingshan, à 60 millions de tonnes métriques humides (Mth) en 2026, contre 30 millions prévus cette année. Le groupe veut transformer une partie du minerai de Weda Bay en nickel et en cobalt de qualité pour batteries dans le cadre d'une coentreprise avec le groupe chimique allemand BASF, une décision devant être prise l'année prochaine.

Eramet prévoit en outre d'augmenter sa production de minerai au Gabon, où il exploite la plus grande mine de manganèse au monde, à 8,5 millions de tonnes en 2026, contre environ 7 millions prévus en 2023, principalement grâce à l'amélioration d'une liaison de transport ferroviaire.