Eramet obtient des permis de recherche au Cameroun

Eramet obtient des permis de recherche au Cameroun









(Boursier.com) — A l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée en septembre 2018, le groupe Eramet a obtenu du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d'Akonolinga.

D'une durée de 3 ans, ils vont permettre aux équipes d'Eramet de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l'obtention d'une convention minière d'exploitation. Ces permis situés dans la région Centre du Cameroun ont fait l'objet par le passé de campagnes préliminaires d'exploration minière qui ont identifié un fort potentiel en rutile, minéral titanifère de sables minéralisés utilisé essentiellement dans la production de pigments.

Ce projet permettrait de diversifier l'offre produits du Groupe sur le marché du rutile particulièrement attractif et viendrait renforcer les activités de sables minéralisés actuellement opérées au Sénégal. Ce développement s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Eramet de développer un portefeuille diversifié d'actifs par l'exploration minière sur ses métaux stratégiques et dans de nouveaux pays.

L'arrivée d'Eramet au Cameroun permet d'intensifier ses activités en Afrique dans une région où la présence du Groupe est déjà forte à travers ses opérations au Gabon et au Sénégal. Au-delà de ce premier succès et dans une logique de partenariat de long terme avec le gouvernement camerounais, Eramet souhaite identifier d'autres opportunités dans le pays sur des métaux déjà opérés par le Groupe, notamment le nickel et le cobalt.