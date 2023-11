Eramet : Objectifs opérationnels ambitieux à l'horizon 2026

(Boursier.com) — Aujourd 'hui à 14h00 CET, Eramet organise son premier Capital Markets Day à Paris. L'événement se tiendra en présentiel et sera retransmis en direct par webcast.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet, sera accompagnée de membres du Comité Exécutif : Nicolas Carré, Directeur financier, Geoff Streeton, Directeur de la Stratégie et du Business development, Kleber Silva, Directeur des Opérations, et Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d'Entreprise. Ils présenteront le repositionnement du Groupe et sa stratégie "A New ERA", ainsi que la nouvelle feuille de route RSE.

Objectifs opérationnels ambitieux à horizon 2026

*8,5 Mt de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon, avec une capacité potentielle de 10 Mt à long terme,

*60 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay en Indonésie,

*plus de 1 Mt de sables minéralisés produits à GCO au Sénégal,

24 kt-LCE de lithium de qualité batterie produites en Argentine (Centenario, Phase 1), environ 30 kt-LCE supplémentaires à moyen-terme (Phase 2, 1ère tranche).

*Structure financière solide permettant le déploiement d'un plan d'investissement d'environ 1,9 MdE sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique.

*Maintien d'un levier ajusté inférieur à 1x en moyenne sur la durée du cycle, avec un dépassement temporaire de ce niveau pendant la période d'investissement à venir.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe, a déclaré : "Ce premier Capital Markets Day confirme la réussite de notre transformation et ouvre un nouveau chapitre passionnant et prometteur pour Eramet et ses parties prenantes. Au cours des six dernières années, nous avons repositionné le Groupe comme un acteur minier et métallurgique de référence, s'appuyant sur un portefeuille diversifié d'actifs de classe mondiale et une organisation plus agile, animée par une raison d'être forte : devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble.

Avec ce repositionnement réussi et sa stratégie axée sur les métaux nécessaires au développement économique et à la transition énergétique, Eramet est particulièrement bien positionné pour pleinement bénéficier de la période unique qui s'ouvre où le monde aura besoin de plus en plus de métaux, et ainsi créer de la valeur de façon durable.

Fort d'un portefeuille de gisements à haute teneur avec de longues durées de vie, d'un profil financier robuste, d'une stratégie en phase avec les grandes tendances macroéconomiques et d'une nouvelle feuille de route RSE ambitieuse, le Groupe poursuit son élan dans cette nouvelle ère des métaux."

Eramet est bien positionné pour devenir un acteur majeur de la nouvelle ère des métaux et de la transition énergétique

Depuis 2018, Eramet a mené avec succès une transformation stratégique et managériale ambitieuse afin de se repositionner en tant qu'acteur minier et métallurgique de référence et contributeur clé d'un avenir durable.

La transformation stratégique a consisté à céder les actifs non stratégiques de transformation des métaux, ainsi que les actifs non performants, tout en investissant en parallèle dans l'expansion des activités minières attractives et génératrices de cash. La RSE a été mise au centre de la vision et du modèle d'affaires du Groupe, et l'organisation a été revue pour être plus internationale et plus agile, avec les compétences nécessaires à son repositionnement. La sécurité a été érigée en priorité et le taux d'accident du Groupe est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs de l'industrie.

Recentré et plus solide, Eramet entre dans une période unique de son histoire. Les tendances économiques et technologiques mondiales, tout comme les efforts en matière de décarbonation, vont entraîner une forte augmentation de la demande de métaux.

En parallèle, les attentes et les normes ESG, notamment pour les entreprises du secteur minier et métallurgique, sont de plus en plus élevées et deviennent incontournables afin d'obtenir et conserver le droit d'opérer ("licence to operate").

Eramet a ainsi défini et mis en oeuvre une stratégie équilibrée, adaptée à cette nouvelle ère des métaux, et articulée autour de deux axes :

*Croître dans les métaux pour le développement économique mondial,

*Développer de façon durable les métaux critiques pour la transition énergétique.

Cette stratégie s'appuie sur une nouvelle feuille de route RSE 2024-2026 ambitieuse : "Act for positive mining ".