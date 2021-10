Eramet : nouvelle vive hausse

(Boursier.com) — Comme l'ensemble des valeurs liées aux matières premières, Eramet continue à être recherché en ce début de semaine avec un titre qui grimpe encore de 6,6% à 74,2 euros. Dans le vert pour la cinquième séance consécutive, le groupe minier affiche un gain de près de 20% sur la séquence, portant sa hausse depuis le premier janvier à plus de 70%. Le marché est très positif sur le dossier puisque sur les six analystes suivant la valeur (consensus 'Bloomberg'), 5 sont à l''achat' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 84 euros.