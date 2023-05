Eramet : nouvelle baisse marquée

(Boursier.com) — Eramet consolide encore de 4% à 84,5 euros ce mardi, toujours pénalisé par son léger warning 2023. Dans un contexte macroéconomique moins porteur, le groupe minier a indiqué revoir en légère baisse son objectif d'EBITDA 2023, autour de 1,1 MdE, compte tenu d'une inflexion plus marquée en début d'année des prix du Nickel de classe et d'un objectif de volumes de minerai de manganèse transportés revus à la baisse à plus de 7 Mt, en raison des incidents logistiques non récurrents de début d'année.

Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformer' mais abaisse sa cible de 140 à 137 euros. Un ajustement relativement modeste car ses hypothèses de prix sont globalement inchangées de même que celles de volumes au-delà de 2023. Malgré un momentum moins porteur, Eramet bénéficie toujours d'une valorisation attractive avec une décote de plus de 50% des multiples d'EBITDA 2024-25 sur le secteur tandis que l'amélioration du profil opérationnel est en bonne voie avec la sortie des activités d'alliages qui devrait être parachevée en juin avec la cession d'Erasteel et le démarrage début 2024 du projet de lithium de Centenario en Argentine dont la contribution devrait grimper à un tiers de l'EBITDA en 2026.

A l''achat' sur la valeur, Kepler Cheuvreux a lui ramené sa cible de 135 à 121 euros.