Eramet : nouvel avertissement !

(Boursier.com) — Eramet revoit une nouvelle fois à la baisse son objectif de résultats annuels. Malgré un bon niveau d'activité avec des objectifs de production confirmés pour l'année, compte tenu de l'environnement de prix à date (nette baisse des tarifs du manganèse et du nickel), le groupe minier anticipe désormais un EBITDA prévisionnel du second semestre en ligne avec celui des six premiers mois de l'exercice. Il tablait jusqu'ici sur un EBITDA nettement supérieur à celui du 1er semestre sur la deuxième partie de l'année.

Au niveau de l'activité, la firme explique en revanche avoir réalisé de bonnes performances en termes de production qui lui permettent de confirmer ses objectifs pour 2019, en particulier : une production de 4,5 Mt de minerai de manganèse, 720 kt de sables minéralisés et l'exportation de 1,5 Mt de minerai de nickel.

En outre, Eramet précise que Comilog a effectué au quatrième trimestre un règlement exceptionnel d'impôts à l'Etat gabonais (113 ME), ainsi qu'un paiement de dividendes aux actionnaires minoritaires de la société (63 ME).

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupe a mis en place un financement pour ses besoins généraux, d'une maturité de 2 ans, avec une option pouvant être exercée par Eramet, de l'étendre à janvier 2024. Le montant de ce financement a été porté de 225 à 350 ME, grâce à la participation de 8 banques françaises et internationales au total, dont deux qui accompagneront Eramet pour la première fois.