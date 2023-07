Eramet : nouveau repli appuyé

(Boursier.com) — Nouvelle séance de baisse marquée (-3,8% à 76,8 euros) pour Eramet qui continue de faire les frais de son récent avertissement sur résultats. La pression vendeuse sur le groupe minier est accentuée par une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à' neutre' tout en coupant sa cible de 126 à 93 euros. L'analyste explique que la performance d'Eramet au premier semestre s'est révélée décevante malgré l'excellente forme de Weda Bay qui a réalisé un nouvel EBITDA record de 246 ME (vs 177 MEUR attendus). Le groupe a certes fait face à des difficultés de production dans la plupart de ses activités mais il aurait sans doute pu limiter l'ampleur de leur impact par un meilleur contrôle des coûts, selon le courtier.

Si la nouvelle guidance de 900 ME (abaissée pour la deuxième fois cette année) était ressortie en ligne avec les attentes initiales du broker, elle paraît après analyse exigeante. Au-delà des risques qu'elle fait peser sur la guidance 2023, la situation de SLN rend par ailleurs le titre difficilement 'investissable' à l'heure actuelle. Certes, la CEO Christel Bories a redit lors de la présentation des résultats sa volonté de ne pas réinjecter de fonds dans SLN mais le groupe en a-t-il vraiment la possibilité alors que l'Etat français et les provinces néo calédoniennes détiennent 37% et 4% de son capital ? Ces perspectives médiocres à court terme obscurcissent ainsi les perspectives prometteuses dans le lithium.