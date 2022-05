(Boursier.com) — Eramet mise sur le lithium en Amérique du Sud. Le groupe minier prévoit de démarrer sa première production de lithium début 2024 à partir d'une usine qu'il construit actuellement en Argentine avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan. Au-delà du potentiel du site argentin de Centenario-Ratones, Eramet considère sa technologie d'extraction directe à partir de saumures comme un mode d'exploitation durable pour le Chili et la Bolivie. "Nous sommes désireux de travailler avec les gouvernements chilien et bolivien pour identifier les opportunités de déploiement de notre technologie sur place", a déclaré à Reuters le nouveau directeur de la stratégie du groupe minier, Geoff Streeton.

Le Chili du nouveau président Gabriel Boric réexamine actuellement son cadre réglementaire et l'émergence de tout projet pourrait s'en trouver retardée, mais Eramet continuera de regarder les nouvelles opportunités minières au vu du potentiel à long terme que l'essor des véhicules électriques va représenter pour le lithium et le nickel, a-t-il précisé à l'agence.

Des régions de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili forment ce qu'on appelle le "triangle du lithium". Un an de hausse des prix du métal et la nécessité de sécuriser les composants dans un contexte international plus incertain ont conduit les constructeurs automobiles à s'intéresser de plus en plus à l'amont de la chaîne d'approvisionnement, allant parfois jusqu'à la mine elle-même. "La meilleure manière de répondre aux inquiétudes de l'industrie automobile, ou de toute autre industrie, est de se concentrer sur le développement de projets à même de garantir que notre offre augmente autant que la demande", a souligné le dirigeant.

Engagé dans une stratégie de recentrage afin de devenir un "pure player" des métaux et des mines, Eramet s'attend à conclure les premières ventes de son lithium argentin fin 2023, toujours sous la forme de contrats court terme.