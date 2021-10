Eramet : les discussions pour la cession d'Aubert & Duval se poursuivent

(Boursier.com) — Eramet pointe en légère hausse (+1% à 83,7 euros) après le relèvement de son objectif d'EBITDA pour 2021. Compte tenu de l'excellente dynamique pour les alliages de manganèse, et en prenant en compte un consensus révisé de prix moyen pour 2021 du minerai de manganèse et du cours du nickel, le groupe minier anticipe désormais un EBITDA prévisionnel proche de 1 MdE. Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a enregistré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 34% par rapport à l'an dernier.

Christel Bories, PDG d'Eramet, a par ailleurs indiqué lors d'une interview accordée à 'BFM Business' que le groupe est toujours en pourparlers pour la cession potentielle de son unité Aubert & Duval. La vente d'Aubert & Duval "continue d'être l'option privilégiée... Nous sommes toujours en pourparlers. Aucun accord n'a encore été trouvé", a précisé la dirigeante. Elle a également confirmé la stratégie de sortie des activités non stratégiques, dont Aubert & Duval ainsi que, à plus long terme, Erasteel. Christel Bories a par ailleurs souligné que la hausse des coûts logistiques devrait durer "un certain temps" compte tenu de la congestion actuelle des ports.

"Malgré la déception sur les revenus du troisième trimestre, le nouveau relèvement de la guidance d'EBITDA est une excellente nouvelle et crédibilise notre attente cette année d'un des meilleurs exercices historiques du groupe compte tenu de la hausse de la production et des prix dans le manganèse ", affirme Portzamparc à l''achat' sur le dossier.