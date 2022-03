Eramet : les 150 euros sont de retour

(Boursier.com) — Sixième séance consécutive dans le vert (+2,7% à 147,1 euros) et nouveau plus haut de près de quatre ans en Bourse pour Eramet. Le titre du groupe minier, qui continue à surfer sur la vigueur du cours des matières premières depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a touché la barre des 150 euros en matinée, un niveau plus observé depuis mai 2018. La société a également été récemment dopée par l'annonce du renforcement de sa coopération avec Suez dans le recyclage des batteries lithium-ion des véhicules électriques. Le deux acteurs envisagent de construire en France, à horizon 2024, une usine de recyclage de batteries lithium-ion pour la production de black mass : un concentré de métaux (nickel, cobalt, manganèse, lithium, graphite) adapté aux étapes de raffinage par voie hydrométallurgique.