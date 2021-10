Eramet : le titre recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Eramet flanche de 4,7% à 79,5 euros en matinée sur la place parisienne, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' malgré un objectif remonté de 89 à 92 euros. Le broker estime que le " risk/reward " offert par le groupe minier est désormais moins attrayant. La valorisation en VE/EBITDA de haut de cycle ressort à 2x 2022e (vs 4,5x en moyenne sur 10 ans). Néanmoins, le cours d'Eramet intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles (EBITDA 2021-2023e élevé, cession de Sandouville annoncée, A&D à venir) et pourrait être vulnérable à l'issue du référendum en Nouvelle Calédonie et à un fléchissement du prix de plusieurs composants de son mix de commodités.