Eramet : le titre creuse ses pertes

(Boursier.com) — En dernière position du SRD, Eramet creuse ses pertes et chute désormais de 8% à 78,2 euros. Dans une note dédiée au secteur minier, Berenberg explique que le compartiment est confronté à une série de défis importants et dégrade plusieurs grands noms de l'industrie, Anglo American en tête. Le ralentissement de l'économie mondiale, la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie et la Chine, ainsi que l'impact négatif des politiques zéro Covid et les défis persistants dans le secteur immobilier en Chine créent un certain nombre de vents contraires importants pour le secteur. Dans ce contexte d'assombrissement, les Banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire. L'analyste pense ainsi que l'environnement stagflationniste devrait persister jusqu'en 2023, les mineurs étant pris entre la hausse des coûts et des taxes d'une part et un dollar fort et une demande affaiblie d'autre part, faisant reculer les prix des matières premières.

Exane BNP Paribas a de son côté dégradé Eramet à 'neutre' avec un objectif coupé de 123 à 88 euros.