Eramet : la situation au Gabon au centre des débats

(Boursier.com) — Eramet reprend 2,7% à 71,5 euros dans une actualité toujours dominée par la situation au Gabon. Prenant en compte ces nouveaux risques géopolitiques et l'incertitude qui en découle, Alphavalue a dégradé vendredi le titre du groupe minier à 'réduire' tout en ramenant son cours cible de 76,5 à 68,9 euros.

"Nous avons considérablement réduit le multiple de vente utilisé pour valoriser le segment manganèse (de 0,9x à 0,7x) à la lumière du coup d'État militaire au Gabon qui jette le doute sur la rentabilité et la pérennité de cette activité. A noter que l'on pourra réduire à nouveau ce multiple si la situation au Gabon se dégrade (ou le relever si le coup d'Etat n'a pas de conséquence majeure pour le groupe). Dans tous les cas et à court terme, des perturbations pourraient nuire à la production et au transport du manganèse. De ce fait, il semble que le segment du manganèse ait perdu 'du jour au lendemain' une partie de sa valeur, du moins pour le moment", détaille l'analyste.