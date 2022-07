Eramet : la prévision d'EBITDA revue à la hausse autour de 1,6 MdsE en 2022

(Boursier.com) — Eramet annonce une forte croissance de ses volumes, dans la poursuite des plans de développement : +16% de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon (par rapport au S1 2021), +31% de volume d'exports de minerai de nickel depuis la Nouvelle-Calédonie, +33% de minerai de nickel produit à Weda Bay.

Au nouveau périmètre d'Eramet, excluant les activités cédées ou en cours de cession : L'EBITDA semestriel du Groupe est multiplié par plus de 3 à 982 ME. Le Free cash-flow ressort en très forte hausse à 429 ME, y compris 86 ME lié à la cession de Sandouville en février.

Le Résultat net part du Groupe est de 677 ME.

Les niveaux de prix restent élevés pour l'ensemble des marchés du groupe, en particulier pour les alliages de manganèse (de +45% à +70% en Europe par rapport au S1 2021) et le minerai de manganèse haute teneur (+34%), conjugués à un effet change E/$ favorable.

Perspectives 2022

Objectifs de volumes de production confirmés, excepté à la SLN

Saisonnalité favorable au S2, conduisant à une performance intrinsèque positive sur l'année.

Prix prévus en baisse au S2 :

Nette inflexion au S2 des prix de vente facturés des alliages de manganèse comme anticipé.

Consensus de prix moyen du minerai de manganèse à 6,4$/dmtu sur l'année (6$/dmtu au S2) et de cours du nickel au LME à 25 600$/t (24.500$/t au S2) ; prix du ferronickel à un niveau très en dessous du cours du nickel au LME.

Maintien du coût des intrants à des niveaux élevés

Impact fortement négatif de l'ensemble des facteurs externes sur le S2.

Dans un contexte inflationniste et qui reste incertain, et sur la base des consensus de prix mentionnés ci-dessus, la prévision d'EBITDA est revue à la hausse autour de 1,6 MdsE en 2022.