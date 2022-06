Eramet : la cession d'Aubert & Duval est en bonne voie

(Boursier.com) — La cession d'Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital franchit une nouvelle étape. Après consultation des instances représentatives du personnel, Eramet indique avoir procédé à la signature du contrat de cession avec le consortium. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année, sous réserve de la levée de conditions suspensives, dont l'obtention d'autorisations règlementaires.

Aubert & Duval est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique. Le groupe minier avait annoncé en février la vente de cette division sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 ME.