Eramet : l'occasion fait le larron

(Boursier.com) — Eramet reste stable sous les 90 euros après avoir reçu une offre unilatérale de la part d'un acheteur potentiel pour le rachat de 100% des actions d'Eramet Titanium & Iron. La valeur d'entreprise proposée s'élève à 245 M$. ETI est une usine norvégienne de transformation d'ilménite, produisant du laitier de dioxyde de titane destiné à l'industrie du pigment et de la fonte haute pureté pour le marché européen de la fonderie. Le groupe étudie actuellement cette offre unilatérale et tiendra le marché informé de la réponse qui lui sera apportée...

"Au regard des multiples actuels d'Eramet (VE/EBITDA ajusté de la contribution de Weda Bay de 3,9x 2023) et des sociétés du secteur (VE/EBITDA de 5,3x), le prix proposé semble correct" estime Portzamparc qui souligne que cette activité n'est pas stratégique pour le groupe et le recentrerait encore davantage sur la production minière... "Elle permettrait par ailleurs à Eramet de bénéficier d'encore plus de moyens pour réaliser sa transition vers les métaux de la transition énergétique en triplant la taille de son projet de lithium en Argentine (FID attendue d'ici la fin de l'année) qui pourrait générer 10 euros/action de création de valeur et en lançant son usine de production de sel de nickel/cobalt (FID attendue d'ici la fin de l'année) à Weda Bay. Verdict : acheter en visant un cours de 192 euros.