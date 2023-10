Eramet : L'EBITDA ajusté 2023 est revu à environ 800 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet est de 980 ME au T3 2023, en recul de 26% par rapport au T3 2022, intégrant la forte baisse des prix de vente (- 27% par rapport au T3 2022), en partie compensée par la croissance des volumes des opérations minières (+ 7%).

Performance intrinsèque positive sur le trimestre :

*Poursuite de la croissance exceptionnelle de la mine de Weda Bay en Indonésie, avec 8,3 Mth de volumes de minerai de nickel vendus (+184%).

*Niveau record de production au Gabon à 2,1 Mt (+ 4%) et volumes transportés stables (à 2 Mt).

L'EBITDA ajusté 2023 est revu à environ 800 ME, reflétant : une baisse du prix moyen du minerai de manganèse estimé à environ 4,7$/dmtu sur l'année;

un objectif de volumes de minerai de nickel à Weda Bay révisé à 30 Mth (- 5 Mth) en l'absence d'autorisation reçue à date et ce malgré une solide performance intrinsèque attendue au T4, conjuguée à une meilleure teneur et un premium sur le prix du minerai à Weda Bay, ainsi qu'à une baisse du coûts des intrants (notamment des réducteurs).

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe, a déclaré : "Au 3ème trimestre, dans un environnement macro-économique difficile, avec des prix de vente nettement inférieurs à ceux de l'an dernier, nous avons réalisé une très bonne performance opérationnelle, grâce à la hausse de nos volumes produits et à une discipline financière stricte. Nous avons ainsi réussi à rattraper les retards de production générés au premier semestre par des incidents exceptionnels.

Nous restons concentrés sur la performance de nos opérations, l'adaptation de la production aux conditions de marché et le strict contrôle de nos coûts. Dorénavant plus robuste, Eramet, malgré la conjoncture, continue d'avancer dans ses projets de développement. Nous sommes en ordre de marche pour démarrer notre production de carbonate de lithium en Argentine au second trimestre 2024 et nous sommes proches de prendre la décision d'étendre le projet pour doubler notre production à horizon 2027.

Nous inaugurerons bientôt notre usine pilote de recyclage des batteries lithium-ion dans le cadre de notre partenariat avec Suez.

Avec ces projets, Eramet confirme son leadership technologique dans la chaine de valeur des métaux nécessaires à la transition énergétique."

Engagements RSE

En matière de sécurité, le TF22 s'établit à 1,1 sur le nouveau périmètre d'Eramet à fin septembre 2023 (stable par rapport à fin 2022), bien meilleur que l'objectif de la feuille de route RSE pour 2023. Néanmoins, deux accidents graves sont à déplorer sur le T3 2023. Pour chacun des accidents, un plan d'action et des mesures préventives ont déjà été mis en place.

En septembre, Eramet a mis en ligne son nouveau site internet incluant un nouvel outil d'" opendata " permettant un accès interactif au reporting du Groupe sur la majorité des indicateurs ESG sur les cinq dernières années. Cette initiative a pour objectif d'accroître la transparence d'Eramet et d'encourager le dialogue avec ses parties prenantes.

Au Sénégal, le Groupe a lancé EraTrace, une plateforme de traçabilité des produits en ligne, améliorant la transparence vis-à-vis des clients. Grâce à cette initiative, Eramet devance les futures obligations en matière de traçabilité des métaux en fournissant à ses clients des informations fiables sur l'origine et la performance RSE des produits achetés (empreinte carbone, consommation d'eau, etc.) via un "passeport produit" mis à leur disposition.

Eramet a également poursuivi le déploiement du programme "Femmes d'avenir", en partenariat avec Women in Africa, visant à accompagner des femmes entrepreneures sur une période de 3 ans. A la suite de la cérémonie de clôture de la première promotion de Femmes d'Avenir au Gabon, le Groupe a annoncé son extension au Sénégal où la première promotion a été accueillie en octobre. Au total, 745 femmes seront accompagnées au Gabon et au Sénégal sur la période 2023-2026.

Capital Markets Day

Eramet organisera son premier Capital Markets Day le 13 novembre prochain.

A cette occasion, le comité exécutif présentera plus en détail sa vision pour Eramet et la stratégie de croissance du Groupe, acteur de la valorisation responsable des métaux, disposant d'un portefeuille d'actifs diversifiés et de gisements miniers de classe mondiale.

Il dévoilera également les objectifs de sa nouvelle feuille de route RSE 2024-2026.