Eramet : l'autorité britannique de concurrence formule des objections au processus de cession de l'usine norvégienne de TiZir

Crédit photo © Eramet

(Boursier.com) — L 'Autorité de la Concurrence et du Marché du Royaume-Uni a formulé des objections au processus de cession de l'usine norvégienne de TiZir. Eramet et Tronox Holdings plc ont signé un accord le 14 mai 2020 pour la cession de 100% des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox. Comme annoncé au marché, la conclusion de cette transaction était soumise à certaines autorisations réglementaires. A date, les autorisations règlementaires en matière de concurrence et de concentration de marché, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sont toujours en cours. Eramet a appris aujourd'hui que l'Autorité de de la Concurrence et du Marché du Royaume Uni (CMA) avait décidé de soumettre le projet d'acquisition par Tronox à une enquête de Phase 2 en l'absence d'une offre de mesures correctives satisfaisantes de la part de Tronox dans les prochains jours.

En conséquence le processus de levée des conditions requises par le CMA se poursuivra en 2021. Eramet tiendra le marché informé.