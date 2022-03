Eramet : l'ascension se poursuit

(Boursier.com) — Nouvelle hausse marquée pour Eramet ce jeudi. Avec un nouveau gain de plus de 4% à 155,5 euros, le groupe minier aligne une septième séance consécutive dans le vert et se négocie au plus haut de près de quatre ans en Bourse. Le groupe minier continue à surfer sur la vigueur du cours des matières premières depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. A ce sujet, Oddo BHF rappelle dans une note dédiée que les marchés des métaux et de l'énergie ont été secoués par l'escalade des tensions aux frontières de l'Ukraine tout au long du mois de février, culminant par son invasion par la Russie le 24 février. La Russie est un producteur majeur de matières premières importantes telles que l'or, le nickel, le palladium, le minerai et l'acier - en plus du pétrole, du gaz et du charbon. Pour sa part, l'Ukraine exporte du minerai de fer, de l'acier ainsi que du charbon. En conséquence, les perturbations de la production et des exportations actuelles, exacerbées par les sanctions de représailles des États-Unis et d'autres États membres de l'OTAN et de l'UE, devraient perdurer sur une grande partie de l'année 2022.

Du côté des groupes miniers diversifiés, l'analyste relève de 25% en moyenne ses objectifs et intègre une prime de 20% à son VAN (qui demeure relativement stable) pour intégrer le choc d'offre lié à la crise en Ukraine. Concernant plus précisément Eramet, le courtier réitère son avis 'surperformer' et porte sa cible de 140 à 185 euros. La firme devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel. De plus, la réactivation du projet Lithium permet au groupe de cristalliser de la valeur.