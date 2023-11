Eramet inaugure une usine pilote de recyclage de batteries électriques à Trappes

(Boursier.com) — Eramet inaugure une usine pilote de recyclage de batteries de véhicules électriques. Cette implantation est effectuée au sein du centre de Recherche & Innovation d'Eramet, situé à Trappes. L'usine pilote est destinée à tester et optimiser la production de sels métalliques de qualité batterie à partir de la blackmass issue de batteries lithium-ion recyclées.

Cette installation est une réplique au 1/1000ème de l'usine qui devrait être construite à Dunkerque dans le Nord, avec un démarrage en 2027, sous réserve d'une décision finale d'investissement prévue d'ici fin 2024.

La création de cette usine pilote constitue une étape clé du projet mené en partenariat avec Suez et visant à proposer une solution industrielle de recyclage en boucle fermée des batteries en fin de vie et des rebuts de production des nouvelles batteries.

Recyclage à l'infini de métaux stratégiques des batteries

Le centre de Recherche & Innovation d'Eramet, où travaillent 200 chercheurs et ingénieurs, a mis au point, grâce à son expertise dans le domaine de l'hydrométallurgie, un procédé permettant de recycler à l'infini plus de 90% des métaux stratégiques -nickel, cobalt, lithium- contenus dans la 'blackmass' des batteries en fin de vie et des rebuts de production des gigafactories. Les sels métalliques de haute pureté obtenus par ce procédé et produits à Dunkerque seront destinés à alimenter la filière européenne de batteries électriques, contribuant ainsi à réduire la dépendance du continent pour l'importation de métaux critiques. L'usine pilote, installée sur une surface de 800 m2, permettra de tester et d'optimiser le procédé d'extraction et de raffinage de ces métaux à l'échelle pré-industrielle, et de qualifier les produits finaux auprès des futurs clients et partenaires.

Ce projet a bénéficié d'un soutien financier de 80 millions d'euros du Fonds d'Innovation de l'Union Européenne et de la BPI, via son "Appel à Projet Métaux Critiques". Ces fonds serviront à financer les études de pré-industrialisation, la construction des usines et les coûts de fonctionnement des 10 premières années d'opération.

Démarrage en 2025 à Dunkerque

Cette inauguration constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du projet mené en partenariat avec Suez. Celui-ci prévoit à terme la construction de deux usines à Dunkerque :

- une usine 'amont' pilotée par Suez assurant le démantèlement, le broyage et la séparation des différents constituants des batteries jusqu'à la production de la blackmass, cette poudre noire contenant les métaux stratégiques nickel, cobalt et lithium. Cette usine aura à terme une capacité de 50.000 tonnes de modules de batteries par an, soit l'équivalent de 200.000 batteries de véhicule électrique ;

- une usine 'aval' d'hydrométallurgie pilotée par Eramet, chargée d'extraire et de raffiner les métaux stratégiques contenus dans la blackmass pour produire 5.000 tonnes de nickel, 1.000 tonnes de cobalt et 5.000 tonnes de lithium par an sous forme de sels métalliques de qualité batterie, selon le procédé testé dans l'usine pilote de Trappes.

La décision finale d'investissement du projet devrait intervenir d'ici la fin 2023 pour l'usine amont, pour un démarrage du site en 2025, et d'ici fin 2024 pour l'usine aval, pour un démarrage en 2027. Le projet dans son ensemble apportera ainsi une réponse industrielle complète et alignée avec les exigences règlementaires fixées par la Commission européenne en matière d'efficacité de recyclage et de récupération des métaux stratégiques. Il s'inscrit dans l'ambition commune d'Eramet et de Suez d'agir pour la transition écologique et pour une économie circulaire.

Avec la création de cette usine pilote, Eramet s'affirme résolument comme un acteur incontournable de la chaîne de valeur du lithium.