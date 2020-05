Eramet grimpe après une importante cession

Eramet grimpe après une importante cession









Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — A contre-courant, Eramet s'adjuge 1,6% à 28,7 euros après avoir annoncé la cession de l'usine norvégienne de transformation d'ilménite de sa filiale TiZir pour un montant de 300 millions de dollars. Le site a enregistré un chiffre d'affaires de 154 ME et un EBITDA de 38 ME en 2019. Le prix de cession, payable à la date de réalisation de la transaction, correspond à une valeur d'entreprise représentant un multiple d'Ebitda d'environ hui.

"Cet accord nous permettra de valoriser pleinement l'usine norvégienne de TiZir en aval de la filière des sables minéralisés. Avec notre mine au Sénégal qui offre un fort potentiel de création de valeur, nous poursuivrons notre développement sur la partie amont", a déclaré la PDG d'Eramet, Christel Bories. "Une fois finalisée, cette opération permettra à Eramet de renforcer son bilan".

Eramet annonce un accord de cession de l'usine de transformation d'ilménite de TiZir en Norvège à Tronox. Notre #développement se poursuivra sur la partie amont de la filière des sables minéralisés avec la #mine de GCO au Sénégal.#Communiqué 👉 https://t.co/A1Uwtgxl5L pic.twitter.com/QN8DneAnci

— Eramet (@GroupeEramet), via Twitter