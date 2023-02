Eramet grimpe après les résultats

(Boursier.com) — Eramet s'adjuge 2,9% à 102,5 euros à l'ouverture du marché parisien après des résultats annuels historiques bien qu'un peu courts sur certaines lignes. Le groupe minier va proposer à l'Assemblée Générale du 23 mai le versement d'un dividende de 3,5 euros (3,85 euros de consensus) par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 40%.

Dans un climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques et compte tenu du contexte inflationniste actuel, le groupe devrait réaliser près de 600 ME d'investissements en 2023, hors activités en cours de cession et hors part financée par Tsingshan du projet Lithium. Des décisions seront prises en 2023 sur les grands projets de croissance, notamment Sonic Bay et Lithium phase 2, qui pourront entraîner des dépenses en capex dès 2023. Le montant de ces dépenses restera à évaluer en fonction de la date de prise de décision. Le management table également sur un EBITDA ajusté 2023 autour de 1,2 MdE, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

Portzamparc ('achat') parle de résultats opérationnels et d'une guidance en ligne avec ses attentes. Les perspectives à moyen terme ressortent également favorables avec l'annonce de l'étude du triplement (vs doublement précédemment) des capacités de sa future mine de lithium (faible cash cost, projet fortement créateur de valeur) et une décision d'investissement avant la fin de l'année pour son usine de Nickel Cobalt.