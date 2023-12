Eramet : fournira à Vibrantz du minerai de manganèse pendant 10 ans

(Boursier.com) — Eramet et Vibrantz Technologies ont signé un accord commercial de 10 ans grâce auquel Eramet fournira à Vibrantz du minerai de manganèse, une matière première essentielle utilisée dans le portefeuille de technologies de Vibrantz pour les batteries lithium-ion et d'autres applications. Cet accord, qui constitue une nouvelle étape importante dans les engagements des deux entreprises en matière de responsabilité sociale et de soutien à la transition vers un avenir décarboné, s'appuie sur le partenariat de 20 ans entre Eramet et Vibrantz pour la création d'une filière fiable pour la fabrication du sulfate de manganèse de Vibrantz utilisé dans la production de batteries pour véhicules électriques.

Le minerai de manganèse d'Eramet proviendra de sa mine du Gabon, qui fera l'objet d'un processus d'audit de l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) afin d'aligner ses opérations sur les meilleures pratiques internationales. "Cet accord confirme la capacité d'Eramet à satisfaire et fidéliser ses clients et partenaires en leur fournissant des minerais de qualité produits dans des conditions responsables", a déclaré Christel Bories, PrésidenteDirectrice Générale d'Eramet.

"Eramet est particulièrement bien positionné pour devenir un acteur responsable de la chaîne de valeur des batteries grâce à ses gisements de métaux stratégiques à haute teneur et à longue durée de vie, tels que le manganèse au Gabon, le lithium en Argentine à Centenario, et le nickel et le cobalt en Indonésie à Weda Bay". Christel Bories a ajouté qu'Eramet souhaite que tous ses sites soient audités par l'IRMA d'ici à 2026.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce par Vibrantz de la construction d'une installation pilote pour le traitement du sulfate de manganèse de haute pureté (HPMSM) de qualité batterie sur son site de Tampico, au Mexique. "Alors que Vibrantz s'engage à devenir un fournisseur de produits chimiques de spécialité et de solutions de matériaux durables et de classe mondiale, nous apprécions notre partenariat durable avec Eramet", a déclaré D. Michael Wilson, président-directeur général de Vibrantz. "Cet accord permet à Vibrantz de tirer parti des 50 années d'expertise combinée des deux sociétés dans le domaine des produits chimiques à base de manganèse, alors que nous nous efforçons de faire des véhicules respectueux de l'environnement une réalité accessible pour des millions de consommateurs". M. Wilson a également déclaré que l'entreprise continuait à recevoir un accueil positif de la part des producteurs de batteries et des équipementiers automobiles en ce qui concerne ses récents investissements dans la capacité de production de HPMSM.