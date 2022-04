Eramet : Forte croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires est de 1,2 MdE au T1 2022 au nouveau périmètre d'Eramet, en hausse de près de 80% par rapport au T1 2021, dont +64% d'effet prix, et +10% d'effet change.

L'environnement de prix est particulièrement favorable, dans un contexte de forte tension de l'offre sur l'ensemble des marchés d'Eramet, accentuée par la guerre en Ukraine.

Très bonne performance opérationnelle des activités minières :

+ 17% de minerai de manganèse produit au Gabon (par rapport au T1 2021), +16% de volumes vendus à l'externe.

+10% de minerai de nickel produit en Nouvelle-Calédonie, +46% de volumes d'exports.

+74% de minerai de nickel produit en Indonésie.

+16% de sables minéralisés produits au Sénégal.

Perspectives 2022

Les objectifs de volumes de production et d'exports sont confirmés :

Consensus de prix actuels à 5,6 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44%) et à 26.400 $/t3 pour le nickel au LME ; prix de vente facturés des alliages de manganèse attendus en moyenne sur l'année supérieurs à 2021

L'impact de la hausse des prix de vente devrait être partiellement compensé par la forte hausse du coût des intrants, notamment le fret, l'énergie et le coke métallurgique.

Sur la base des consensus de prévisions de prix mentionnés ci-dessus, prévision d'EBITDA revue à la hausse à plus de 1,5 MdE en 2022 (contre environ 1,2 MdE initialement).

Le contexte géopolitique et sanitaire très incertain pourrait cependant peser sur la demande, notamment au S2.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe, a déclaré : "Recentré sur ses activités Mines et Métaux porteuses de croissance, Eramet réalise de bonnes performances opérationnelles au 1er trimestre, avec des niveaux de production en hausse. Dans un contexte géopolitique instable, les prix de nos métaux ont connu de très fortes variations et notre chiffre d'affaires enregistre une hausse significative.

Nous restons attentifs à l'évolution de nos marchés et à la maitrise de nos coûts et de nos approvisionnements et poursuivons nos projets très prometteurs vers les métaux stratégiques de la transition énergétique."