Eramet : fin de série

(Boursier.com) — Eramet , qui restait sur une très belle série haussière de six séances et plus de 20% de gains à la clef, subit logiquement quelques prises de profits en ce milieu de semaine. Le titre du groupe minier redonne 2,8% à 75,4 euros alors qu'AlphaValue vient de dégrader le dossier à 'réduire' malgré un objectif remonté de 70 à 73,1 euros.