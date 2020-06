Eramet étudie toutes les options pour sa filiale Aubert & Duval

(Boursier.com) — Eramet aurait décidé de se séparer de sa filiale Aubert & Duval. Selon 'des sources concordantes' citées par 'La Tribune', le groupe minier aurait engagé la banque Rothschild afin de trouver un repreneur à ce leader des aciers à haute performance et des superalliages. Compte tenu du caractère stratégique de l'entreprise, notamment pour l'industrie aéronautique et spatiale, l'hebdomadaire précise que le process de vente se "fera sous la surveillance de l'État français". Safran serait intéressé par cette société qui a réalisé plus de 640 ME de revenus l'an passé.

Lancement d'une revue stratégique

Dans un communiqué dévoilé à la mi-journée, Eramet confirme avoir lancé une revue stratégique détaillée concernant sa filiale, pour laquelle toutes les options sont envisagées. Le groupe souligne que le très fort ralentissement du secteur aéronautique pèse significativement sur l'activité d'Aubert & Duval, dont les ventes aéronautiques représentent plus de 70% du chiffre d'affaires.

Une baisse d'environ 20% des revenus d'A&D attendue sur l'année

"Les sites d'A&D connaissent un fort ralentissement et le taux de marche de chaque atelier de production est adapté régulièrement. Les ventes ont été en recul d'environ 50% en avril et en mai. Selon les dernières estimations, le chiffre d'affaires d'A&D devrait être en baisse d'environ 20% en 2020 par rapport à 2019, ce qui pèsera sur ses performances et sa situation financières".