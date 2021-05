Eramet et Suez renforcent leur coopération

Eramet et Suez renforcent leur coopération









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eramet et Suez renforcent leur coopération dans le recyclage des batteries lithium-ion en Europe. Christel Bories, Présidente directrice générale d'Eramet, et Bertrand Camus, Directeur général de Suez, ont signé le 10 mai un accord visant à intensifier leurs travaux communs sur l'activité de recyclage des batteries de véhicules électriques en fin de vie. Les deux groupes sont déjà associés dans le cadre du projet européen ReLieVe (Recycling Li- ion batteries for Electric Vehicle), qui se termine fin 2021 et qui aura permis de développer un procédé innovant de recyclage des batteries Lithium-ion en boucle fermée. Eramet et Suez souhaitent à travers cet accord "préparer les prochaines étapes d'industrialisation au sein d'un partenariat alliant les savoir-faire complémentaires des deux groupes sur l'ensemble des métiers clés nécessaires au recyclage des batteries".

Cette collaboration vise à apporter une solution de recyclage "performante, compétitive et durable" pour le marché européen, et anticipe les exigences de la future réglementation européenne sur les batteries, notamment en matière d'efficacité des procédés. Eramet et Suez pourront élargir ce partenariat à d'autres acteurs de la chaine de valeur batteries pour adresser au mieux les défis et opportunités offertes sur ce marché dans les années à venir. "Sur la prochaine décennie, le marché européen du recyclage devrait être multiplié par 10 et pourrait ainsi devenir un contributeur significatif à la sécurisation d'approvisionnement en matières premières de l'industrie européenne des batteries", ajoutent les deux partenaires.