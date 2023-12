Eramet et EdS inaugurent un pilote d'extraction directe du lithium géothermal en Alsace

(Boursier.com) — Eramet et Électricité de Strasbourg inaugurent un pilote d'extraction directe du lithium géothermal à Rittershoffen (67). Le groupe minier et métallurgique français l'énergéticien alsacien sont engagés dans le cadre d'un partenariat depuis janvier 2023 au sein du projet " Alsace Géothermie Lithium " (Ageli) de valorisation durable du lithium géothermal alsacien.

Le nouveau pilote est désormais installé sur la centrale de Rittershoffen, pour une durée de 6 mois minimum, afin de démontrer l'efficacité du procédé et de s'assurer de la stabilité sur la durée du matériau actif d'extraction de lithium développé par Eramet dans les conditions géothermales du territoire alsacien. Deux premiers pilotes avaient été installés sur les centrales de Rittershoffen et Soultz-sous-Forêts en 2020 et 2021 pour les premières phases de tests, qui se sont révélés encourageants.

Ce procédé innovant d'extraction directe du lithium, breveté par Eramet, est déjà mis en place à Centenario, en Argentine, où le groupe minier va bientôt entamer l'exploitation de l'un des plus grands gisements de lithium au monde. La production industrielle de carbonate de lithium de qualité batterie devrait débuter au deuxième trimestre 2024 pour atteindre, après une montée en puissance, 24.000 tonnes par an à la mi-2025. Eramet deviendra ainsi le premier producteur européen de lithium en volume.

En Alsace, les deux partenaires ambitionnent d'être capable de produire d'ici la fin de la décennie au moins 10.000 tonnes de carbonate de lithium par an issues des eaux géothermales. Cette production française, menée par deux acteurs industriels de référence, répondrait aux besoins d'environ 250.000 batteries de véhicules électriques par an. Ce projet, dont la décision finale d'investissement est attendue fin 2026, permettrait également de produire de l'énergie géothermique décarbonée et contribuerait au développement économique et à la transition énergétique du territoire alsacien.