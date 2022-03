Eramet : encore plus haut !

(Boursier.com) — Et de huit ! Rien n'arrête Eramet en passe de boucler une semaine entièrement verte à la faveur d'une huitième séance de progression et d'un nouveau gain de plus de 6% à 161,2 euros ce vendredi. Le groupe minier continue à surfer sur la vigueur du cours des matières premières depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Alors que 5 des 6 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg' sont positifs sur la valeur, Oddo BHF a revalorisé hier le titre de 140 à 185 euros tout en confirmant son avis 'surperformer' : "la firme devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel. De plus, la réactivation du projet Lithium permet au groupe de cristalliser de la valeur".