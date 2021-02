Eramet : encore 8% de gains

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Eramet engrange encore 8% à 61,4 euros ce jeudi, bonifiant son gain de plus de 14% enregistré mercredi dans le sillage d'une publication annuelle meilleure qu'estimée. Plusieurs analystes ont revu leur copie à la suite de ces annonces, dont Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 60 à 75 euros en réitérant son avis 'surperformer'. Le broker estime que la situation financière et opérationnelle d'Eramet est stabilisée, que l'engagement des parties prenantes (SLN, Aubert & Duval) devrait se concrétiser, tandis que la remontée du cours du nickel et du manganèse est désormais tangible. La valorisation du groupe en termes de VE/EBITDA ressort à 2,9x 2022e (vs 5,6x en moyenne sur 10 ans).