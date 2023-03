Eramet : en vive hausse !

(Boursier.com) — Eramet se distingue en matinée avec un titre qui bondit de plus de 6% à 97,5 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Kepler Cheuvreux qui a repris la couverture du groupe minier avec un avis 'achat' et un objectif de 135 euros. Sur les 6 analystes qui suivent le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 5 sont désormais 'positifs' et 1 est à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 143,6 euros.