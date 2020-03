Eramet : du mieux !

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché et d'un retour de l'appétit pour le risque, Eramet bondit de 4,7% à 29,9 euros en début de séance à Paris. Un sursaut qui n'efface toutefois pas la baisse de plus de 35% du titre depuis le premier janvier. Le groupe minier a suspendu hier sa guidance de production et d'EBITDA 2020 compte tenu de l'incertitude relative à la durée de la pandémie de Covid-19.

Si la société bénéficie de perspectives moyen et long termes favorables (expansion de Moanda et amélioration du cash cost chez SNL), le manque de visibilité à court terme sur l'évolution du marché de l'acier et du manganèse conduit Portzamparc à abaisser sa recommandation sur la valeur à 'conserver' avec un objectif de cours coupé de 73 à 30 euros.

Hier, AlphaValue avait pris le chemin inverse, en rehaussant à 'acheter' son opinion sur la valeur avec une cible ajustée de 38,9 à 38,2 euros.