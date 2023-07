Eramet discute avec Glencore et des constructeurs automobiles européens

(Boursier.com) — Eramet pointe en légère hausse (+0,5% à 83,8 euros) en ce début de semaine estivale. Le groupe minier est en discussion avec plusieurs constructeurs automobiles européens et Glencore en vue de potentiels accords commerciaux qui pourraient l'aider à financer son projet de production de lithium en Argentine.

"On discute avec beaucoup (de constructeurs automobiles) aujourd'hui", parmi lesquels des Français, a dit Christel Bories à 'Reuters' lors des Rencontres économiques d'Aix, sans autre précision sur l'identité des constructeurs. "On est effectivement en train de discuter de possibilités d'accords de commercialisation", a-t-elle ajouté, faisant référence au projet argentin du groupe dans le lithium. La directrice générale d'Eramet a précisé que la société étudie des accords de co-commercialisation et d'"offtake", c'est-à-dire des engagements financiers sur l'achat d'un certain volume de la production future.

Le groupe minier doit démarrer sa production de lithium en Argentine l'an prochain en partenariat avec le sidérurgiste chinois Tsingshan et est intéressé par l'étude d'autres sites potentiels dans une zone d'Amérique du Sud riche en lithium, qui comprend aussi le Chili. Christel Bories a ajouté être en discussion avec des entreprises d'Etat au Chili et espérer décrocher de possibles concessions de lithium "dans les mois à venir". Elle a rappelé que les deux tiers des réserves mondiales de lithium sont situés en Amérique du Sud.

La course au lithium, un composant clé des batteries de véhicules électriques, s'accélère aujourd'hui alors que les tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine incitent les constructeurs européens à chercher à sécuriser leur propre chaîne d'approvisionnement.