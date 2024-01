Eramet : Charles Nouel est nommé Directeur des Opérations

(Boursier.com) — Charles Nouel, actuellement Directeur de la Business Unit Sables Minéralisés, est nommé Directeur des Opérations du Groupe Eramet. A ce titre, il sera membre du Comité exécutif.

Cette nomination sera effective le 1er avril 2024. Charles Nouel succèdera à Kléber Silva, qui a décidé de quitter le Groupe afin de saisir une autre opportunité professionnelle.

Charles Nouel dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie minière, dont 24 années passées chez Eramet. Son parcours international en Europe, en Afrique et en Océanie lui a permis de développer de solides compétences techniques et managériales sur l'ensemble des métiers de la mine et de la métallurgie.