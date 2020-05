Eramet cède l'usine de transformation d'ilménite de TiZir

Crédit photo © Eramet

(Boursier.com) — Eramet annonce la signature d'un accord de cession de 100% des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc. La cession à Tronox, un des principaux producteurs verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane, est une excellente opportunité pour développer durablement l'usine. Le chiffre d'affaires de TTI s'est élevé à 154 ME pour un EBITDA de 38 ME en 2019. Eramet conservera le contrôle de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations) qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte. L'accord avec Tronox comprend d'ailleurs un contrat de fourniture d'ilménite pour TTI.

Le prix de cession, payable à la date de réalisation de l'opération, s'élève à environ 300 M$, ce qui correspond pour la valeur d'entreprise à un multiple d'EBITDA d'environ 8x2. L'opération est soumise à la levée de certaines conditions dont l'obtention d'autorisations règlementaires, et Eramet tiendra le marché informé de son avancement.