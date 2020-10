Eramet bondit, un analyste dope le titre

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — Eramet s'offre la tête du SBF120 en cette fin de semaine à la faveur d'un gain de plus de 6% à 23 euros. Le flux acheteur sur le groupe minier est nourri par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé de 'neutre' à 'achat' son opinion sur la valeur tout en portant son objectif de 26 à 29 euros. La situation financière et opérationnelle d'Eramet demeure compliquée mais les catalyseurs (sauvetage inéluctable de la SLN, solution industrielle pour A&D, assainissement graduel du bilan) anticipés au cours du second semestre 2020/début 2021 devraient permettre de réduire la décote du titre sur sa Valeur Actuelle Nette (VAN, actuellement 45%), estime le courtier.