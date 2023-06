Eramet : bien orienté, broker en renfort

(Boursier.com) — Eramet bondit de 3% à 91,8 euros ce lundi sur le marché parisien, confirmant sa forte hausse de fin de semaine dernière. Le groupe minier est soutenu par une note de Stifel qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et 140 euros dans le viseur. Mal géré pendant des années, le groupe connaît aujourd'hui une forte dynamique de croissance, explique le broker. Ces dernières années, Eramet a doublé sa production de minerai de manganèse et a participé au développement de la plus grande mine de nickel au monde. Eramet prévoit également de démarrer l'année prochaine un important projet de production de lithium en Argentine.

Eramet, qui souffre actuellement du ralentissement mondial et de la chute des prix des métaux, se traite sur des multiples bas de cycle. Cependant, ces derniers n'intègrent pas la nouvelle rentabilité intrinsèque et la croissance du groupe, souligne l'analyste. Si, comme c'est probable sur un horizon de 12 mois, le point bas du cycle est atteint et les perspectives s'améliorent, la revalorisation du titre pourrait alors être impressionnante...

Sur les sept analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', six sont à l''achat et un à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 142 euros.